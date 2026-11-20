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Devin Booker, base de los Suns de Phoenix, busca enviar un pase frente a Josh Green, del Jazz de Utah, en el encuentro del viernes 20 de noviembre de 2026 (AP Foto/Bethany Baker) AP

Los Suns se aferraban a una ventaja de cuatro puntos en el último minuto, Booker logró una canasta y un tiro libre, y Jalen Green aportó una volcada y otro disparo desde la línea para asegurar la quinta victoria de Phoenix en seis partidos.

Miles Bridges y Dillon Brooks sumaron 18 puntos cada uno, y Collin Gillespie anotó 16 por los Suns (8-7).

Tras victorias consecutivas en Los Ángeles ante los Clippers y los Lakers, el Jazz volvió a la versión que mostró durante su anterior racha de 12 derrotas: mala puntería, descuidos con el balón y una defensa endeble.

Darryn Peterson registró 20 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias para liderar a Utah (3-14). Jaxson Hayes añadió 18 puntos y 14 rebotes, mientras que Brice Sensabaugh también anotó 18.

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FUENTE: AP