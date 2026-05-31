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Detonación en edificio con explosivos en Myanmar deja más de 45 muertos

BANGKOK (AP) — Una explosión ocurrida en un edificio el domingo en el noreste de Myanmar donde se almacenan explosivos para la minería causó la muerte de más de 45 personas, de acuerdo con rescatistas y reportes de medios independientes.

Unas 70 personas resultaron heridas en la explosión, que se produjo alrededor del mediodía en la aldea de Kaungtup, cerca de la frontera con China, en la parte norte del estado Shan.

La zona, ubicada a unos 3 kilómetros (2 millas) al sur de la frontera, está bajo el control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, un grupo armado étnico que combate al gobierno central de Myanmar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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