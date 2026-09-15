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Detmers domina con 8 ponches y los Angelinos frenan a unos Marineros en declive 6-4

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Reid Detmers ponchó a ocho en seis entradas, y Jose Siri y Denzer Guzmán impulsaron dos carreras cada uno para ayudar a los Angelinos de Los Ángeles a vencer 6-4 a los Marineros de Seattle, en declive, la noche del lunes.

Denzer Guzmán, de los Angelinos de Los Ángeles, batea un sencillo productor durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)
Denzer Guzmán, de los Angelinos de Los Ángeles, batea un sencillo productor durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

Detmers (6-8) permitió tres carreras con siete imparables y una base por bolas, mientras Seattle, tercero en la clasificación (70-81), quedó a 5 1/2 juegos del líder del Oeste de la Liga Americana, Houston, con 11 por disputar.

Ryan Watson lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras y Ben Joyce dio dos bases por bolas en la novena antes de retirar a J.P. Crawford con una línea al primera base para su quinto salvamento.

Mike Trout conectó un sencillo con un out en la primera entrada ante el novato de los Marineros Kade Anderson (1-2). El dominicano Siri pegó un doble impulsor y se robó la tercera antes de anotar con el elevado de sacrificio de Vaughn Grissom para una ventaja de 2-0.

Zach Neto añadió un triple productor en la tercera antes de anotar con el sencillo de Siri para poner la pizarra 4-0. Siri tuvo tres de los nueve imparables de los Angelinos y anotó dos veces.

Cal Raleigh conectó su jonrón número 22 —un batazo de tres carreras ante Detmers que recortó la diferencia a 4-3 en la cuarta—. Fue el primer cuadrangular que Detmers permitió en siete aperturas. El zurdo había concedido dos carreras en sus 39 entradas anteriores.

Cooper Criswell relevó a Anderson con un corredor en base y un out en la quinta antes de que el dominicano Guzmán impulsara dos con un sencillo de dos outs para una ventaja de 6-3. A Anderson le anotaron cinco carreras y le conectaron siete hits en 4 1/3 entradas.

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Por Redacción América Noticias Miami

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