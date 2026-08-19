Detienen a ucraniano por explosiones submarinas que dañaron gasoductos Nord Stream en 2022

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El ciudadano ucraniano Vladimir Z., cuyo apellido no fue divulgado de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, fue apresado en Pula por la policía local, que ejecutó una orden de detención europea.

Las explosiones submarinas del 26 de septiembre de 2022 dañaron los gasoductos, construidos para llevar gas natural ruso a Alemania bajo el mar Báltico. Los daños incrementaron las tensiones por la guerra en Ucrania, mientras los países europeos avanzaban para reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP