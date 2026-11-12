americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen en Ecuador a sucesor del peligroso criminal alias "Fito"

QUITO (AP) — Un nuevo cabecilla de la organización criminal Los Choneros, sucesor del peligroso criminal alias "Fito”, fue detenido el jueves tras una serie de operativos en cuatro ciudades de la provincia de Manabí, en la costa central de Ecuador.

Un informe de la policía destacó que la captura de Heráclito Sánchez, alias “Raúl”, se produjo tras 10 meses de investigaciones y que también fueron detenidas otras 15 personas y decomisados 450 kilos de cocaína con un valor de 8,5 millones de dólares.

La banda estaba sacando droga del territorio ecuatoriano a través de lanchas rápidas, añadió.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en un vídeo publicado en X que “se ha podido desarticular una facción de la estructura de Los Choneros” y destacó la captura de alias "Raúl” quien, dijo, “había asumido el poder operacional, territorial de Los Choneros luego de que fuera detenido alias 'Fito’".

Adolfo Macías, conocido como “Fito”, fue capturado por la policía en junio del año pasado. Era identificado como el líder Los Choneros, la más peligrosa banda criminal de Ecuador dedicada al narcotráfico y la minería ilegal, según la policía.

Semanas más tarde fue deportado a Estados Unidos donde afronta acusaciones de narcotráfico y contrabando de armas.

Estados Unidos ha declarado como terroristas a los grupos criminales ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos, Los Chone Killers y Los Tiguerones.

Desde hace poco más de cinco años esas y otras organizaciones criminales de menor perfil han desencadenado una ola de violencia por el control de rutas y territorios de distribución de drogas.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

Foto entregada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 11 de noviembre del 2026, que muestra al embajador ruso en Estados Unidos Alexander Darchiev en Moscú. (Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia via AP)

Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Destacados del día

TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un evento de campaña, el martes 27 de octubre de 2026, en Howell, Michigan. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Trump le exige a Vance que deje de hablar de Irán y apunte a la "corrupción y el crimen" en el país

¡DOS GOBERNADORES FUERA DEL CARGO EN CUBA EN MENOS DE 48 HORAS!: DIAZ-CANEL no explica las renuncias

¡DOS GOBERNADORES FUERA DEL CARGO EN CUBA EN MENOS DE 48 HORAS!: DIAZ-CANEL no explica las renuncias

Esta fotografía, facilitada por el Departamento de Correccionales de Oklahoma, muestra a James Pavatt en febrero de 2023. (Departamento de Correccionales de Oklahoma vía AP)

Ejecutan a hombre de Oklahoma por asesinato de 2001, primera de dos ejecuciones en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter