Detienen en Ecuador a sucesor del peligroso criminal alias "Fito"

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Un informe de la policía destacó que la captura de Heráclito Sánchez, alias “Raúl”, se produjo tras 10 meses de investigaciones y que también fueron detenidas otras 15 personas y decomisados 450 kilos de cocaína con un valor de 8,5 millones de dólares.

La banda estaba sacando droga del territorio ecuatoriano a través de lanchas rápidas, añadió.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en un vídeo publicado en X que “se ha podido desarticular una facción de la estructura de Los Choneros” y destacó la captura de alias "Raúl” quien, dijo, “había asumido el poder operacional, territorial de Los Choneros luego de que fuera detenido alias 'Fito’".

Adolfo Macías, conocido como “Fito”, fue capturado por la policía en junio del año pasado. Era identificado como el líder Los Choneros, la más peligrosa banda criminal de Ecuador dedicada al narcotráfico y la minería ilegal, según la policía.

Semanas más tarde fue deportado a Estados Unidos donde afronta acusaciones de narcotráfico y contrabando de armas.

Estados Unidos ha declarado como terroristas a los grupos criminales ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos, Los Chone Killers y Los Tiguerones.

Desde hace poco más de cinco años esas y otras organizaciones criminales de menor perfil han desencadenado una ola de violencia por el control de rutas y territorios de distribución de drogas. FUENTE: AP