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Detienen a becaria en Bélgica por sospecha de espionaje en cuartel general de la OTAN

BRUSELAS (AP) — Una mujer canadiense fue arrestada y acusada de espionaje mientras trabajaba como pasante en el cuartel general operativo de la alianza militar de la OTAN, informaron las autoridades belgas el sábado.

ARCHIVO – Vista general de la Reunión del Consejo del Atlántico Norte con jefes de Estado en la cumbre de la OTAN en recinto ferial IFEMA en Madrid, el 30 de junio de 2022. (Jonathan Ernst/Pool Foto vía AP, Archivo)
ARCHIVO – Vista general de la Reunión del Consejo del Atlántico Norte con jefes de Estado en la cumbre de la OTAN en recinto ferial IFEMA en Madrid, el 30 de junio de 2022. (Jonathan Ernst/Pool Foto vía AP, Archivo) AP

La Fiscalía Federal de Bélgica indicó que abrió una investigación por espionaje después de que los servicios de seguridad de la OTAN alertaran a la inteligencia militar belga. Las autoridades detuvieron el viernes a “una ciudadana canadiense de origen chino”, un día después de allanar la vivienda de la sospechosa y su lugar de trabajo dentro del vasto centro de mando de la OTAN.

“Se sospecha que espiaba en nombre de un tercer país y que es miembro de una organización criminal”, señaló la fiscalía en un comunicado.

El cuartel general estratégico de las Potencias Aliadas, conocido como SHAPE, se encuentra en la ciudad belga de Mons, en el sur del país, cerca de la frontera con Francia. Los responsables militares del SHAPE planifican y dirigen la estrategia, las tácticas y las operaciones conjuntas. La sede política de la alianza está en Bruselas, donde los embajadores de los países miembros se reúnen para debatir el gasto en defensa, las incursiones de drones y las amenazas cibernéticas. El Centro de Ciberseguridad de la OTAN tiene su sede en el SHAPE.

Canadá y Bélgica son miembros de la alianza militar de 32 países que, en 2021, calificó a China como un “desafío de seguridad”, junto con amenazas activas en Rusia y Oriente Medio.

Los líderes de la OTAN han afirmado que China trabaja para socavar el orden global, desarrollar su ejército de manera opaca y llevar a cabo campañas desestabilizadoras de desinformación. También manifestaron que los objetivos de Beijing y su “comportamiento asertivo presentan desafíos sistémicos para el orden internacional basado en normas y para ámbitos relevantes para la seguridad de la alianza”.

El gobierno chino denunció la declaración y sostuvo que su fortalecimiento militar es defensivo.

El arresto en Bélgica se produce en un momento crucial para la alianza, mientras enfrenta duras críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha reducido el papel de seguridad de Estados Unidos en Europa. Trump ha presionado a los aliados para que gasten más en defensa y se sumen al conflicto en Irán, al tiempo que ha amenazado con apoderarse por la fuerza de Groenlandia, territorio de Dinamarca —país miembro de la OTAN—, una medida que inquietó a los europeos y a la alianza.

El año pasado, tras la presión de Trump, los 32 países de la OTAN acordaron invertir el 5% de su producto interno bruto en defensa: el 3,5% en partidas de defensa como aviones y misiles, y el 1,5% en infraestructura —incluidas carreteras, puentes y puertos—, así como en ciberseguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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