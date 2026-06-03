Detienen a alcalde de ciudad fronteriza de Ecuador y 7 funcionarios por presunto lavado de activos

En medio de un amplio operativo en cuatro provincias en el que participaron unos 200 agentes, la policía arrestó a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas —182 kilómetros al norte de Quito y fronteriza con Colombia—, además de un juez y trabajadores de los juzgados y del municipio, informó a la prensa el ministro del Interior, John Reimberg.

Las pesquisas se realizaron tras una investigación que se inició el año anterior sustentada en un informe de “operaciones inusuales e injustificadas” de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, precisó la Fiscalía ecuatoriana en un mensaje de X.

“Es una injusticia más” alcanzó a señalar a la prensa Villacís mientras era trasladado esposado desde el aeropuerto de Quito hacia una unidad judicial donde se definirá su situación en una audiencia.

Villacís llegó a la alcaldía de Esmeraldas en 2023 en representación del movimiento Revolución Ciudadana (RC), el mayor grupo político de oposición al gobierno y que es liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017)

La detención de Villacís se suma a la del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez , arrestado en medio de una investigación por supuesto tráfico de combustible, y a la del alcalde de Pujilí, José Arroyo, quien enfrenta un juicio por presunto peculado. Ambos llegaron a sus cargos en representación de la RC.

Según informó Reimberg, en el caso de Esmeraldas, un análisis de inteligencia financiera habría permitido identificar movimientos de dinero “incompatibles con la realidad económica de los involucrados” por al menos 15 millones de dólares.

Dichos recursos se habrían distribuido a través de empresas vinculadas al alcalde y por transferencias a terceras personas, agregó el ministro del Interior.

Reimberg citó como ejemplo el pago de 240.000 dólares a funcionarios judiciales de esa localidad, además de a un juez, a una funcionaria municipal y otros desembolsos a personas con “antecedentes penales” por sicariato, tenencia ilegal de armas y secuestro. También mencionó a la expareja de un cabecilla de la banda criminal “Los Lobos”.

Para dar una “apariencia de legalidad” al dinero de “posible origen ilícito”, la estructura delictiva también habría comprado bienes inmuebles entre 2020 y 2025, agregó Reimberg.

En respaldo a Villacís, Paola Cabezas, asambleísta de Esmeraldas por RC, convocó en X a los militantes de la agrupación a manifestarse para “exigir justicia” y defender su gestión.

Paola Pabón, actual prefecta de la provincia de Pichincha por RC, también rechazó la detención de Villacís. “Este es el modus operandi del gobierno, detener autoridades locales que optan a la reelección para impedir su participación electoral”, afirmó en X.

Las elecciones de alcaldes y prefectos provinciales en Ecuador se realizarán en noviembre.

FUENTE: AP