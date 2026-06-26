Detienen a 4 policías y 2 civiles por el secuestro de una periodista en el este de México

A más de tres semanas de la desaparición de Roxana Guzmán , directora de Pulso Informativo del Sureste, la Fiscalía de Veracruz informó de la detención de José del Carmen “N”, señalado de ser el presunto líder de una célula delictiva que opera en el sur de ese estado, ubicado en el este del país y limítrofe con el golfo de México. También fueron capturados Karen “N” y cuatro policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste.

Los arrestos se realizaron durante una serie de operativos coordinados entre la fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública en Ixhuatlán del Sureste, un municipio ubicado en la región petrolera del sur de Veracruz.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que José del Carmen “N” es considerado un objetivo prioritario y es investigado por diversos hechos delictivos cometidos en el municipio vecino de Nanchital. La dependencia añadió que el detenido también es investigado por su probable participación en la privación de la libertad de la comunicadora, a quien identificó con las iniciales R.B.G.R.

La Fiscalía no precisó los delitos que se le imputan a Karen “N” ni a los cuatro policías municipales, ni detalló el grado de participación, pero confirmó a la AP la presunta participación de los detenidos en el rapto de Guzmán.

Los seis quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

La desaparición de Guzmán ocurrió el 4 de junio tras la presunta irrupción de un grupo de hombres armados en su domicilio. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, dos hombres, con los rostros cubiertos y armas largas, arribaron a la vivienda y, tras golpear la puerta de entrada con un martillo, ingresaron de manera violenta, apuntando con sus armas a las personas que se encontraban en el lugar.

Desde entonces, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han exigido a las autoridades intensificar su búsqueda y esclarecer el caso.

Hasta el momento, la periodista no ha sido localizada. Las detenciones representan la primera ocasión en que la Fiscalía confirma públicamente una acción judicial vinculada directamente con la investigación.

Desde hace años, Veracruz ha sido uno de los estados más peligrosos de México para ejercer el periodismo, según organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

En los últimos seis meses han sido asesinados en ese estado dos periodistas: Luis Ángel López Valdez, director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz, quien murió el 11 de junio tras un ataque armado; y Carlos Castro, reportero y director del medio digital local Código Norte Veracruz, que fue tiroteado el 8 de enero.

FUENTE: AP