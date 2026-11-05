Detienen a 14 presuntos integrantes de banda criminal acusados de numerosos asesinatos en Ecuador

Las detenciones se efectuaron en seis provincias del país andino en el marco de una operación que contó con colaboración internacional, dijo el ministro del Interior, John Reimberg.

“Es una facción, probablemente de las más sanguinarias, de Los Lobos que operaba hace más de dos años”, afirmó Reimberg en su cuenta de X. Acusó a ese grupo de ser “responsable directo de 60 homicidios y masacres, además de extorsiones y tráfico de drogas”.

El flujo bancario de esta organización, investigada además por delitos como narcotráfico y tráfico de armas, durante el último año fue "de aproximadamente cinco millones de dólares”, aseguró.

Tras ocho meses de investigaciones al menos 350 agentes de la policía y más de dos decenas de fiscales allanaron propiedades en seis provincias, detalló el ministro en la publicación, en la que se divulgó vídeos en que se observa a la policía custodiando a detenidos con armas.

Reimberg no identificó el país que colaboró con esta operación, aunque en los últimos meses Estados Unidos ha entregado apoyo de información, inteligencia, entrenamiento y hombres en el campo para luchar contra bandas ecuatorianas del crimen organizado.

Entre los grupos criminales más violentos de Ecuador están Los Lobos, Los Choneros, entre otros, que se dedican principalmente al narcotráfico, minería ilegal, secuestro y extorsión, entre otros delitos, y a los que Estados Unidos ha denominado grupos terroristas.

Desde hace cinco años Ecuador se encuentra sumido en una incontenible espiral de violencia generada por la expansión de bandas criminales locales, señaladas como responsables del incremento de violentos crímenes que en el 2025 dejó un saldo de 9.216 asesinatos, considerado el año más violento de la historia del país.

Las autoridades aseguran que tales grupos criminales tienen estrecha relación con grandes cárteles de narcotráfico de Colombia y México. Organismos internacionales han afirmado que un 70% de la cocaína que se consume en el mundo pasa por Ecuador.

El gobierno ecuatoriano declaró a inicios del 2024 el estado de conflicto armado interno para enfrentar la violencia criminal, con la participación y operativos mancomunados de militares y policías.

FUENTE: AP