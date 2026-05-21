Detienen a 10 policías mexicanos por videos en los que salen supuestamente torturando a dos hombres

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó en un comunicado la autenticidad de uno de los dos videos difundidos.

“Este video que circula en redes sociales es derivado de un operativo que se llevó a cabo el día 14 de marzo del presente año" en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, indicó Llaven Abarca.

La fiscalía estatal informó que entre los detenidos están un subdirector policial, tres agentes del Ministerio Público, un funcionario administrativo y cinco policías.

En una de las grabaciones se ve a cuatro agentes uniformados que entre risas colocan una bolsa plástica en la cabeza de un hombre vestido con una camisa oscura y pantalón de mezclilla. En un segundo video se repite la escena con otro sujeto vestido con camisa negra y un pantalón marrón claro.

Ambos torturados aparecen en una fotografía de un boletín de prensa de la fiscalía local cuando fueron detenidos junto a otras personas durante un operativo, dijo un funcionario de la propia dependencia que pidió no ser citado por no estar autorizado a hacer declaraciones.

“En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”, señaló el miércoles Ramírez en sus cuentas de las redes sociales.

Desde el inicio de la administración de Ramírez, en diciembre de 2024, se declaró un combate frontal al crimen organizado, cuyos carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen una cruenta disputa ocasionando una espiral de violencia con masacres, enfrentamientos icon las fuerzas de seguridad, desapariciones y miles de desplazados.

Familiares de detenidos durante los operativos de combate al crimen han denunciado abusos a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiales.

En agosto del 2025, seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal — grupo élite local creado para enfrentar a los cárteles— fueron detenidos tras ser exhibidos también en un video difundido en redes sociales golpeando con una tabla los glúteos de un joven, considerada una práctica de tortura entre los grupos criminales.

Luis Abarca, de la organización local Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, afirmó que la tortura se ha convertido en una práctica recurrente de las policías, y en particular de los integrantes del grupo élite, que se conocen popularmente como“pakales”.

“Hay muchas denuncias. No es un caso aislado de los abusos y de tortura cometida por los ‘pakales’ con fines de extorsión, sacar dinero a la gente, intimidar y atemorizar”, acusó.

Mientras que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas aseguró en febrero pasado que “la tortura en México sigue siendo un lastre que se perpetúa y vulnera la dignidad humana”.

La organización presentó al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que visitó México en enero pasado, una denuncia sobre los abusos en las cárceles locales, así como de las torturas que sufren los detenidos por parte de las policías, entre otras violaciones a derechos humanos.

FUENTE: AP