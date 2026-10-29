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Detenido un estudiante chino arrestado por ataque con gas lacrimógeno de mayo en Tokio

TOKIO (AP) — La policía japonesa anunció el jueves la detención de un ciudadano chino sospechoso de haber perpetrado a principios de este año un ataque con gas lacrimógena en una exclusiva zona comercial de Tokio, que dejó a decenas de personas con irritación en los ojos y la garganta.

ARCHIVO - Trabajadores de emergencias se reúnen cerca del lugar después de que una persona rociara una sustancia irritante, en Tokio, Japón, el 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo)
ARCHIVO - Trabajadores de emergencias se reúnen cerca del lugar después de que una persona rociara una sustancia irritante, en Tokio, Japón, el 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo) AP

La policía de Tokio informó que realizó el arresto el miércoles. El sospechoso es un estudiante chino de 24 años que vive en Osaka. La policía cree que en mayo usó gas lacrimógeno contra un hombre de unos 30 años en un cubículo de cajero automático dentro de un complejo comercial de lujo en Ginza.

Casi 30 personas reportaron de dolor de garganta y sentirse mal en el incidente. La policía indicó que 25 fueron trasladadas a un hospital con síntomas leves. El ataque provocó brevemente caos en la zona, donde se congregaron decenas de camiones de bomberos y ambulancias para prestar primeros auxilios.

Según medios japoneses, el hombre que fue blanco del ataque declaró a la policía que no conocía al sospechoso.

La agencia de noticias Kyodo informó que el sospechoso le ha dicho a la policía que no quería hablar sobre el incidente.

Según el diario Asahi, la policía también busca a otro hombre que aparece en imágenes de cámaras de seguridad conversando con el sospechoso justo antes del ataque y que luego huyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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