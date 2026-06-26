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Detenido en Montenegro a iraní buscado por EEUU por piratería informática

PODGORICA, Montenegro (AP) — Un ciudadano iraní buscado por Estados Unidos por ataques informáticos a gran escala que causaron daños valorados en 3.400 millones de dólares fue arrestado en Montenegro, informó la policía del país balcánico el jueves por la noche.

El hombre, de 39 años y que tiene ciudadanía iraní y turca, está buscado por un tribunal de Nueva York por múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude informático, piratería informática y robo de identidad, según un comunicado.

La policía localizó al hombre en la localidad costera montenegrina de Kotor, donde fue arrestado el jueves a petición de Estados Unidos y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), añadió la policía de Montenegro.

El sospechoso, “desde 2013... llevó a cabo ataques masivos de piratería informática contra la infraestructura de los Estados Unidos de América”, incluyendo más de 150 universidades, agregó la nota.

Los datos obtenidos ilegalmente fueron utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y universidades iraníes, según la policía. Un tribunal en la capital, Podgorica, se encargará del proceso de extradición, según la nota.

Montenegro es un aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN. Este pequeño país del mar Adriático, de apenas 620.000 habitantes, es considerado el siguiente en la lista para unirse a la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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