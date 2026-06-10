Detenida una mujer tailandesa tras la muerte de un diplomático de EEUU en Myanmar

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ARCHIVO - El acceso a la embajada estadounidense en Rangún, Myanmar, se ve en esta imagen del 13 de febrero de 2021. (AP Foto, Archivo) AP

Funcionarios estadounidenses en Tailandia y la embajada de Estados Unidos en Myanmar remitieron las preguntas sobre el caso al Departamento de Estado, que confirmó la “muerte de un empleado del gobierno de Estados Unidos” asignado a la embajada en Rangún, pero no ofreció más detalles.

“Por respeto a la privacidad de la familia y de sus seres queridos, no tenemos más información que proporcionar en este momento”, indicó el Departamento de Estado en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas de The Associated Press.

Según tres personas de la comunidad diplomática en Myanmar, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el caso, el hombre fue encontrado muerto hace unas dos semanas en el Sakura Residence & Hotel. El establecimiento, que ofrece alquileres de larga estancia, es popular entre diplomáticos, empresarios y otros visitantes internacionales, y se encuentra a unos 1,5 kilómetros (1 milla) de la embajada de Estados Unidos.

Afirmaron que la policía está tratando el caso como un posible homicidio y que mantiene a una mujer tailandesa detenida.

Myanmar, anteriormente conocido como Birmania, está inmerso en combates entre el gobierno del país encabezado por los militares, que derrocó a la líder elegida democráticamente Aung San Suu Kyi en 2021, y un grupo dispar de milicias organizadas por las minorías étnicas del país y fuerzas prodemocracia.

Las autoridades suelen ofrecer poca información a los medios, y el agente de guardia que respondió el teléfono en la comisaría responsable del área donde se ubica el hotel Sakura se negó a hacer comentarios y colgó el teléfono a un reportero de AP.

El gerente del hotel Sakura también declinó hacer comentarios. La embajada de Tailandia en Rangún y el Ministerio tailandés de Exteriores también se negaron a decir si habían brindado apoyo consular a la sospechosa o a proporcionar cualquier otra información. ___ El periodista de The Associated Press Matthew Lee en Washington contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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