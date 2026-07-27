Destituido presidente surcoreano declarado culpable de mentir en campaña

El destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol llegando al tribunal en Seúl, Corea del Sur, el 12 de mayo del 2025. (AP foto/Ahn Young-joon, Pool) AP

Yoon negó los cargos y apeló, y sus abogados sostuvieron que el fallo se basó en una interpretación errónea de los hechos y de la ley electoral. Si los tribunales superiores lo confirman, la resolución podría asfixiar financieramente al conservador Partido del Poder del Pueblo al obligarlo a devolver alrededor de 40.000 millones de wones (27 millones de dólares) en gastos electorales reembolsados por el gobierno tras la ajustada victoria de Yoon sobre el actual presidente liberal Lee Jae Myung en 2022.

Según la ley surcoreana, el gobierno reembolsa los gastos electorales a los candidatos que obtienen más del 15% de los votos. La norma exige que esos fondos se devuelvan si el candidato es condenado por una infracción de la ley electoral castigada con una multa de 1 millón de wones (680 dólares) o con penas más severas.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Yoon a 18 meses de prisión, con la pena suspendida durante tres años, al señalar que sus declaraciones falsas durante la campaña pudieron haber afectado el “juicio justo” de los votantes sobre los candidatos.

Yoon escuchó en silencio mientras el juez leía el veredicto y no hizo comentarios después. Park Sung-hoon, portavoz del Partido del Poder del Pueblo, manifestó que el caso no quedará firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

El tribunal de distrito de Seúl determinó que Yoon mintió durante una entrevista de enero de 2022 en la que minimizó su relación con un adivino. Ese hombre fue condenado posteriormente por actuar como intermediario entre la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, y la Iglesia de la Unificación, que presuntamente la sobornó a cambio de favores políticos.

El tribunal también concluyó que Yoon negó falsamente en una conferencia de prensa de diciembre de 2021 que, mientras se desempeñaba como fiscal estatal en 2012, hubiera presentado a un abogado defensor a un exfuncionario fiscal de Seúl investigado por acusaciones de soborno.

El caso era uno de los siete juicios penales en curso que enfrenta Yoon, quien permanece detenido.

Yoon fue destituido en abril de 2025, meses después de que emitiera su breve decreto de ley marcial en diciembre de 2024, lo que desencadenó la mayor crisis política del país en décadas.

Yoon ha apelado algunas condenas, incluida la de rebelión, el cargo más grave derivado de su intento de aferrarse al poder. En ese caso fue condenado a cadena perpetua en febrero.

El Tribunal Supremo confirmó a principios de este mes una condena de siete años de prisión contra Yoon por eludir una deliberación legítima del gabinete antes de declarar la ley marcial y por resistirse a los intentos de las fuerzas del orden de arrestarlo, en su primer caso que quedó firme ante el máximo tribunal del país.

La sorpresiva declaración nocturna de ley marcial de Yoon el 3 de diciembre de 2024 duró apenas unas horas, después de que los legisladores rompieran un bloqueo de soldados fuertemente armados y de la policía en la Asamblea Nacional de Seúl y votaran para derogar la medida, lo que obligó al gabinete de Yoon a levantarla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP