Destituido ministro de Defensa ucraniano pide elecciones y alerta de crisis de gobierno

ARCHIVO - El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, habla con reporteros durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo sueco, Pal Jonson, en Kiev, Ucrania, el 1 de julio de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky, archivo) AP

La iniciativa de quien hasta hace poco era uno de los miembros más leales y veteranos del equipo del presidente, Volodymyr Zelenskyy, podría convertirse en el desafío interno más significativo que ha enfrentado el mandatario desde la invasión rusa a gran escala.

El llamado se produjo en un mensaje en video publicado por Fedorov en YouTube. El exministro fue apartado de su cargo en julio.

“Debemos encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania restablecer un proceso democrático pleno incluso en medio de una guerra prolongada”, afiirmó Fedorov.

La ley ucraniana prohíbe la celebración de elecciones mientras el país esté bajo la ley marcial, que se impuso el 24 de febrero de 2022, el día en que comenzó la invasión rusa.

Según Fedorov, el país enfrenta una crisis sistémica en la forma en que se gobierna, y argumentó que el sistema actual está orientado a protegerse a sí mismo y a resistirse al cambio. También condenó la corrupción entre funcionarios, pero no ofreció nombres, y señaló que esto había debilitado la capacidad de Ucrania para librar la guerra.

Fedorov ha dicho que cree que un factor para su destitución fue la reforma que impulsó del sistema de adquisiciones del Ministerio de Defensa, que supervisa las compras de equipos por valor de miles de millones de dólares.

“La corrupción en tiempos de guerra no es meramente un asunto financiero. Es una cuestión de nuestra capacidad para sobrevivir y ganar", aseveró. "Cada hryvnia destinada a la defensa debe destinarse a la defensa. No a un bolsillo privado”.

Fedorov difundió el mensaje horas después de que el Parlamento ucraniano recibió una propuesta de Zelenskyy para nominar a Yevhenii Khmara como nuevo ministro de Defensa, anunció el presidente de la cámara, Ruslan Stefanchuk, el martes en Facebook.

Durante el último mes, grandes multitudes de manifestantes han salido a las calles de Kiev en apoyo a Fedorov tras su abrupta destitución. Las protestas perdieron parte de su fuerza inicial, pero las marchas de fin de semana aún congregan a varios miles, algunos con carteles hechos a mano en los que exigen que Zelenskyy restituya a Fedorov.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP