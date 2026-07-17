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Destino mundialista: Messi bañó a Yamal de bebé y ahora chocan por el mayor título del fútbol

BARCELONA (AP) — Hace casi dos décadas, el fotógrafo Joan Monfort no le dio mayor importancia a una sesión en la que un adolescente Lionel Messi bañaba a un adorable bebé en una bañera de plástico. No fue sino hasta años después, cuando se hizo evidente el extraordinario giro del destino: aquel bebé se convirtió en Lamine Yamal.

Un Lionel Messi con 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses de edad, durante un sesión de fotos en septiembre de 2007 en el vestuario del estadio Camp Nou de Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)
Un Lionel Messi con 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses de edad, durante un sesión de fotos en septiembre de 2007 en el vestuario del estadio Camp Nou de Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Ahora, esas imágenes de Messi con el pelo largo, con las manos cubiertas de espuma como si ungiera a Yamal como la próxima gran figura del fútbol, se han convertido en las más comentadas —y también las más miradas con asombro— en la antesala de la final del Mundial del domingo, cuando la Argentina de Messi se enfrentará a la España de Lamine por el trofeo más importante del deporte.

"Nunca he sido creyente ni he pensado que algo estuviera destinado a ocurrir, pero estoy empezando a tener mis dudas. Esto está más allá de toda explicación razonable”, dijo Monfort a The Associated Press desde su casa en Barcelona el viernes.

Monfort, que trabaja como fotoperiodista independiente para la AP, tomó las fotos en 2007 como parte de un calendario benéfico producido por el diario local Sport y la UNICEF.

La suerte quiso que la madre de Lamine, que aparece en la foto del calendario, ganara un sorteo entre familias de la ciudad de Mataró, cerca de Barcelona, que querían participar. El destino futbolístico dispuso después que su bebé, que unos 15 años más tarde se convertiría en una estrella del Barcelona, fuera emparejado con el argentino que llegaría a ser el mejor de todos los tiempos.

Messi se marchó llorando de Barcelona en 2021, cuando el club atravesaba problemas financieros. Lamine irrumpió en el club dos años después. El recorrido ahora está completo, de la bañera a la final del Mundial, cuando Lamine de 19 años se medirá con un Messi que le lleva 20 años.

La famosa foto quedó olvidada hasta el despegue de Yamal con España

Monfort no recordaba las fotos hasta que el padre de Lamine publicó una en redes sociales durante el Campeonato Europeo de 2024, cuando el adolescente Lamine disfrutaba de su irrupción internacional y condujo a España al título.

La foto se volvió viral entonces. Pero ahora, con la final del Mundial a la vuelta de la esquina, Monfort contó que el interés por sus imágenes se ha disparado.

“Esto ha explotado en todo el mundo, y el hecho de que la final sea en Estados Unidos le ha dado el empujón extra. Y ahora esto ha culminado con la final entre Messi y Lamine Es mejor que cualquier guion de película", dijo Monfort.

Monfort señaló que lo han bombardeado con solicitudes de las fotos por parte de medios profesionales, al tiempo que ve sus imágenes reproducidas incontables veces en redes sociales e internet sin ningún crédito ni compensación.

Los aficionados del Barcelona están divididos entre el amor por Messi y por Lamine

Como muchos aficionados del Barcelona, la lealtad de Monfort está partida. Es habitual ver a niños con camisetas tanto de Lamine en el Barça, y en España, como de Messi, ya sea de sus años en el Barça, o de Argentina o de su club actual, Inter Miami, por las calles de la ciudad.

Monfort, de 58 años, está considerando viajar para ver la final en Nueva Jersey, pero, ya sea que la vea en persona o en casa, afirmó que le costará animar a un equipo u otro.

Monfort, seguidor del Barça de toda la vida, expresó: “Mi corazón está dividido. No sé si quiero que gane Messi o Yamal”.

“Le tengo un amor eterno al mejor jugador de todos los tiempos (Messi)”, manifestó, pero “Lamine ha roto los moldes aquí” y representa a una España nueva y diversa, gracias a sus padres de Marruecos y Guinea Ecuatorial. “Quizá puedan ganar los dos. No lo descartaría después de todo lo que hemos visto”.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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