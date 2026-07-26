Desplazados por los incendios en España narran su angustia al escapar

Un vehículo calcinado yace frente a una casa en ruinas el domingo 26 de julio de 2026, en Navas del Rey, al oeste de Madrid, España, donde los incendios forestales han obligado a evacuar a decenas de miles de personas. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Pero la jubilada de 79 años no puede evitar preocuparse por otra familia que, como ella, huyó del ardiente infierno. Se trata de una familia joven que vive en la calle de su hijo, la cual se quedó sin nada, porque la casa se quemó por completo y tienen tres hijos, según dijo.

Los incendios forestales fuera de control en los últimos días en tres provincias del centro de España han arrasado decenas de miles de hectáreas y han obligado a casi 90.000 personas a huir de sus hogares. En el suroeste de Francia, más de 250.000 personas han abandonado sus casas a medida que el fuego avanza por la región vinícola de Burdeos.

Para los cientos de miles de personas en esta situación, la pregunta es la misma: ¿Qué encontrarán cuando por fin se les permita volver a casa, o a lo que quede de ella?

Sin noticias de cuándo podrá regresar a Chapinería, su localidad al oeste de Madrid, Menéndez pasará su tercera noche el domingo en el refugio improvisado en un complejo deportivo en Villaviciosa de Odón, a 40 minutos en coche de la vivienda que se vio obligada a dejar cuando el incendio se acercaba.

“Al menos estamos todos juntos”, expresó Menéndez, que está en el refugio con su familia y su perro.

Dos grandes incendios cerca de Madrid se fusionaron el viernes por la tarde en uno solo que se propagaba con rapidez. Más tarde se combinó con otro que ya ardía en Ávila, al norte de la capital. Esto obligó al gobierno a declarar por primera vez una emergencia nacional por incendios. Desde entonces, las llamas también se han extendido a Toledo, una provincia al suroeste. En total, el fuego ha calcinado 77.000 hectáreas (190.270 acres) tan sólo en la parte central del país.

La angustia de Menéndez también la sentía Rocío Domínguez, quien huyó de su casa sólo con la ropa que traía puesta, pues todas sus otras pertenencias quedaron atrás, según contó a The Associated Press.

Solamente le dio tiempo de llevarse un kit para los perros, añadió Domínguez, rodeada de sus dos queridas mascotas. Todo lo demás que tiene ahora —desde la ropa que viste hasta la comida y los artículos de aseo— lo recibió en el refugio.

Para muchos, fue una escena como del apocalipsis

En el centro de evacuación, donde se han instalado catres para unas 200 personas, Domínguez aún tiene muy presente el recuerdo aterrador de su huida.

Era una locura, narró, con coches que subían y bajaban, calles del pueblo atascadas mientras la gente intentaba salir. Parecía el apocalipsis, recordó Domínguez, de 35 años y desempleada, que está con sus padres y hermanos. La visibilidad era nula, agregó.

La ceniza cubría todos los objetos, y era posible ver a todos los animales quemados, según dijo.

El rey Felipe VI y la reina Letizia escucharon más de esos testimonios personales el domingo, cuando los monarcas visitaron otro refugio en Villamartín, a unos 45 kilómetros (27 millas) al oeste de Madrid.

Y esas historias quizá no sean las últimas: la ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, señaló después que todavía se prevén más evacuaciones en esa zona.

Luego de reunirse con los sobrevivientes, la reina Letizia les dijo a los periodistas que era importante "escuchar cómo se sienten y cómo cuentan cuál ha sido esa salida precipitada de su casa, cómo han sentido la tristeza que describen, la angustia, la incertidumbre y esas preguntas que dejan en el aire”.

Los incendios trajeron tragedia tras la victoria de España en el Mundial

Los incendios forestales han cambiado de forma significativa el ánimo del país, donde hace apenas una semana enormes multitudes salieron a las calles para celebrar su segundo campeonato en el Mundial de la FIFA.

A medida que se desvanecen los ecos de esas celebraciones, el seleccionador Luis de la Fuente —una de las figuras clave detrás de la histórica victoria sobre Argentina en la final en Nueva Jersey— visitó a los afectados por los incendios en un centro deportivo en Las Rozas.

La Federación Española de Fútbol, que tiene su sede en la misma ciudad, ha ofrecido las instalaciones donde los nuevos campeones suelen entrenar para alojar a las familias vulnerables que se han visto obligadas a evacuar sus hogares.

El entrenador dijo que toda España se está movilizando por los sobrevivientes de los incendios.

“Toda España está pendiente de ellos", declaró De la Fuente a la radiotelevisión pública nacional, TVE. "Tienen el apoyo de todo el país, el mismo que nosotros jugando al fútbol. Es el mismo”.

___

Medrano informó desde Madrid.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP