Desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles críticos, alerta la ONU

ARCHIVO – Mujeres afganas cuidan a sus hijos en el pabellón de desnutrición del hospital infantil Indira Gandhi en Kabul, Afganistán, el 15 de febrero de 2026. (AP Foto/Siddiqullah Alizai, Archivo) AP

“Debemos actuar ahora para frenar el aumento de muertes infantiles que esta crisis está provocando”, manifestó en un comunicado John Aylieff, director del PMA en Afganistán, y añadió que “ya es demasiado tarde para demasiadas personas”.

Afganistán continúa recuperándose de décadas de conflicto y convulsión, incluida la caótica retirada de las fuerzas de Estados Unidos en 2021, cuando los talibanes tomaron el poder.

Olga Cherevko, vocera de la oficina de asuntos humanitarios de la ONU en Afganistán, dijo que los especialistas en nutrición reportan que “la emaciación entre menores ha empeorado este año en más de tres cuartas partes del país”. Los menores que sufren un padecimiento conocido como emaciación presentan malnutrición aguda, son demasiado delgados para su edad y necesitan alimentación terapéutica inmediata.

Sin embargo, “demasiados niños llegan a los centros de salud severamente malnutridos”, mientras que otros ni siquiera lo logran, dijo Cherevko a reporteros en las oficinas generales de la ONU mediante una videollamada desde Afganistán, país que ha recorrido en los últimos meses y semanas.

El PMA indicó que 142 centros de salud cerraron en 2025 debido a la reducción de la ayuda y que más de 13.000 niños perdieron el acceso al tratamiento nutricional. No mencionó a ningún donante específico, como Estados Unidos, donde el gobierno de Trump ha aplicado recortes generalizados a la ayuda exterior.

Según el PMA, se prevé que casi 3,7 millones de niños afganos sufran desnutrición aguda este año, junto con 1,2 millones de mujeres embarazadas y lactantes.

La agencia señaló que 12 provincias afganas han alcanzado niveles críticos de desnutrición aguda infantil, una cifra récord. Citó una combinación de conflicto, desempleo, aumento de los precios de los alimentos, brotes de enfermedades, deficiencias en agua y saneamiento, y la reducción de la financiación humanitaria.

La guerra en Irán y otros combates han retrasado las entregas

El PMA afirmó que la escasez de suministros vinculada al conflicto en Oriente Medio y el cierre durante nueve meses de la frontera de Pakistán debido a los enfrentamientos entre ambos países han interrumpido las entregas de productos nutricionales, dejando a casi un millón de mujeres y niños desnutridos sin servicios esenciales de nutrición durante cinco meses.

El PMA indicó que, de agosto a octubre, las distribuciones de alimentos destinadas a prevenir la hambruna en las zonas más afectadas se suspenderán por falta de financiación, aunque la temporada anual de mayor incidencia de desnutrición se sitúa entre julio y octubre.

El organismo señaló que necesita con urgencia 540 millones de dólares durante los próximos seis meses.

El PMA describió previamente los recortes como “devastadores”

Los grupos humanitarios de Afganistán lidian con fuertes recortes de financiación. En febrero, Aylieff dijo a The Associated Press que los recortes habían sido “devastadores” y obligaban a la agencia a rechazar a tres de cada cuatro niños con desnutrición aguda.

Según un informe reciente del PMA, la financiación para la asistencia alimentaria ha caído de forma pronunciada aproximadamente un 59% desde 2022, aun cuando las necesidades se han disparado.

En junio, Estados Unidos prometió 800 millones de dólares al PMA, que afirmó que esto ayudará a más de 38 millones de personas en al menos 37 países.

Cherevko, de la oficina de asuntos humanitarios de la ONU, señaló que la solicitud más amplia de1.700 millones de dólares para Afganistán está financiada en poco más 26%, lo que resulta “alarmante”, en especial debido a que la desnutrición y otros indicadores están empeorando.

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Edith M. Lederer contribuyó a este despacho desde Naciones Unidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP