Desmantelan grupo dedicado al robo de gas licuado en el centro de México. Detienen a 14 personas

La operación se produjo a casi diez meses de la desarticulación de una red de robo de combustible que operaba en el centro del país y que se presume tenía vínculos con la que sustraía gas LP.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en conferencia de prensa que el grupo criminal se dedicaba principalmente al robo de gas LP de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en siete municipios de los estados centrales Hidalgo y México. Luego lo comercializaba allí y en la Ciudad de México.

La organización tenía una capacidad de extracción de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana, detalló García Harfuch.

Entre los 14 arrestados hay empresarios que estarían vinculados con la red. Las autoridades no dieron más detalles al respecto.

Las fuerzas de seguridad y funcionarios de la Fiscalía General de la República también aseguraron 20 inmuebles —de los cuales diez eran estaciones de servicio que vendían el hidrocarburo robado—, 150.000 litros de hidrocarburo de gas LP, 61 cisternas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga y dinero en efectivo.

El secretario de Seguridad informó que el cabecilla de la organización, identificado como Mauricio “N”, alias “El Burras”, relevó al antiguo líder Cirio Sergio Rebollo Mendoza, “Don Checo”, quien fue apresado en junio pasado junto con otras 31 personas.

En septiembre de 2025 las autoridades mexicanas dieron otro duro golpe a las redes de tráfico ilegal de combustible al desmantelar una organización dedicada al contrabando de diésel.

Fueron detenidos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina almirante José Rafael Ojeda Durán, y otras trece personas, entre ellas cuatro oficiales de la Armada, tres empresarios, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduana. Todos fueron procesados por su presunta relación con una red de contrabando de combustibles, conocida en el país como “huachicol fiscal”.

EEUU tras las pistas de las redes

Las detenciones de septiembre pasado ocurrieron pocos días después de la visita que realizó a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que se abordaron temas de seguridad, incluyendo el combate al tráfico de drogas, armas y combustible.

Las autoridades estadounidenses alertaron desde 2025 que los cárteles del narcotráfico estarían utilizando a intermediarios mexicanos en la industria energética para contrabandear petróleo robado de Pemex hacia Estados Unidos.

En un informe titulado “Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025”, la DEA (agencia antinarcóticos estadounidense) señaló en mayo pasado que los cárteles de Sinaloa, del Golfo, la Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación financian sus operaciones mediante el robo de combustible.

Como consecuencia de la sustracción de combustible, que es conocido en México como “huachicol”, Pemex reportó entre 2019 y 2024 pérdidas por unos 3.758 millones de dólares.

FUENTE: AP