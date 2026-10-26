Desmantelan antenas de internet cerca de cárceles de Perú usadas en extorsiones

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La presidenta Keiko Fujimori dijo a la televisión pública desde el palacio presidencial que el operativo se realizaba cerca de cuatro prisiones ubicadas en Lima, el puerto de El Callao y la provincia de Andahuaylas en los Andes. “Se sabe desde hace muchos años que gran parte de las extorsiones y delitos se dirigen desde los penales”, indicó sin dar más detalles.

Perú tiene 69 cárceles y en 2025 se retiraron antenas de internet muy cerca de una de las prisiones que alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos del país.

Mario Angulo, funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dijo que las antenas brindaban internet de forma ilegal. En algunos casos las antenas —que tienen un alcance de cinco kilómetros— estaban a dos kilómetros de las cárceles. Una de las antenas tenía 18 metros de altura, indicaron las autoridades.

El operativo ocurre cuando la desaprobación de Fujimori en octubre alcanzó 49% mientras su aceptación cayó a 40%. En agosto, su primer mes de gestión, su desaprobación era de 25% y alcanzaba 57% de popularidad. Las cifras pertenecen a un sondeo nacional de la firma Ipsos Perú, con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales hecho sobre 1.212 entrevistados.

En agosto el gobierno inició un plan para proteger a los transportistas en la capital de ataques armados de los extorsionadores que los acribillan delante de sus pasajeros y restringió varios derechos constitucionales para combatir la delincuencia en Lima, pero esas medidas no han frenado el crimen. Fujimori también creó en octubre un grupo mixto de policías y militares para combatir a los delincuentes.

La mandataria viajará el miércoles a El Salvador en una visita oficial durante la que se reunirá con el presidente de ese país Nayib Bukele. En su campaña electoral Fujimori indicó que iba a enfrentar el crimen siguiendo el modelo de Bukele y que construiría una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Las denuncias por extorsiones pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, mientras los homicidios aumentaron desde 2.385 casos en 2019 a 3.675 en 2025. FUENTE: AP