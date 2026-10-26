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Desmantelan antenas de internet cerca de cárceles de Perú usadas en extorsiones

LIMA (AP) — Policías y militares iniciaron el lunes el desmantelamiento de decenas de antenas de internet instaladas cerca de cuatro cárceles de Perú cuyas señales eran captadas por los celulares de los reos para extorsionar y ordenar asesinatos en un país golpeado por la inseguridad, informaron las autoridades.

La presidenta Keiko Fujimori dijo a la televisión pública desde el palacio presidencial que el operativo se realizaba cerca de cuatro prisiones ubicadas en Lima, el puerto de El Callao y la provincia de Andahuaylas en los Andes. “Se sabe desde hace muchos años que gran parte de las extorsiones y delitos se dirigen desde los penales”, indicó sin dar más detalles.

Mario Angulo, funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dijo que las antenas brindaban internet de forma ilegal. En algunos casos las antenas —que tienen un alcance de cinco kilómetros— estaban a dos kilómetros de las cárceles. Una de las antenas tenía 18 metros de altura, indicaron las autoridades.

El operativo ocurre cuando la desaprobación de Fujimori en octubre alcanzó 49% mientras su aceptación cayó a 40%. En agosto, su primer mes de gestión, su desaprobación era de 25% y alcanzaba 57% de popularidad. Las cifras pertenecen a un sondeo nacional de la firma Ipsos Perú, con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales hecho sobre 1.212 entrevistados.

La mandataria viajará el miércoles a El Salvador en una visita oficial durante la que se reunirá con el presidente de ese país Nayib Bukele. En su campaña electoral Fujimori indicó que iba a enfrentar el crimen siguiendo el modelo de Bukele y que construiría una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Las denuncias por extorsiones pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, mientras los homicidios aumentaron desde 2.385 casos en 2019 a 3.675 en 2025.

FUENTE: AP

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