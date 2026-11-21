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El delantero de Paris Saint Germain Désiré Doué es auxiliado para salir en camilla durante el encuentro de la Ligue 1 ante el Niza el sábado 21 de noviembre del 2026. (AP Foto/Philippe Magoni) AP

La lesión ocurrió cuando el delantero se giró para proteger el balón del mediocampista del Nice Sofiane Diop y su pierna se dobló bajo él sin ningún contacto de Diop.

El atacante francés cayó al suelo sujetándose la rodilla derecha a los 39 minutos y parecía sufrir un dolor intenso mientras gritaba. Momentos después fue retirado en camilla y se cubrió el rostro con ambas manos.

Doué, de 21 años —quien saltó a la fama con una actuación sobresaliente en la victoria de la Liga de Campeones de 2025 contra el Inter de Milán—, había marcado antes en el primer tiempo su segundo gol de liga de la temporada.

El delantero español Ferran Torres lo reemplazó.

El dos veces campeón defensor de la Liga Premier enfrenta a la Roma el miércoles.

Preocupación por lesiones La lesión de Doué es motivo de preocupación para el entrenador Luis Enrique, después de que Khvicha Kvaratskhelia se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el encuentro del 20 de octubre contra el Barcelona y los desgarros musculares en el muslo de que Ousmane Dembélé y el capitán Marquinhos en ese partido.

Dembélé ingresó desde el banquillo contra el Niza en el segundo tiempo. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP