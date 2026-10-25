Deshaun Watson lidera otra serie ganadora y los Browns vencen 27-24 a los Titans

Compartir en:









El quarterback de los Browns de Cleveland Deshaun Watson evita el defensive end de los Titans de Tennessee Jermaine Johnson II en el encuentro del domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/John Amis) AP

Watson lanzó para 308 yardas y corrió para un touchdown. Quinshon Judkins corrió para 96 yardas y dos touchdowns, y el novato KC Concepcion atrapó ocho pases para 129 yardas en el mejor partido de su carrera.

Los Browns (5-2), líderes de la AFC Norte, lograron dos recuperaciones de balón mientras iniciaban una gira de tres partidos como visitantes con una victoria.

Szmyt tuvo la oportunidad con su patada ganadora para resarcirse después de que, dentro del primer minuto del último cuarto, su intento de 43 yardas golpeó el poste derecho. Los Titans respondieron con una serie que culminó con un gol de campo de 29 yardas de Joey Slye, que empató el partido 17-17 con 8:41 por jugar.

Watson respondió con una serie de 71 yardas que cerró con una carrera de touchdown de 9 yardas con 4:34 restantes. Los Titans contestaron cuando Tony Pollard anotó su tercer touchdown —igualando el máximo de su carrera— con 58 segundos por jugar. El punto extra de Slye dejó el marcador 24-24.

Los oficiales no sancionaron una aparente salida en falso de los Browns cuando Watson encontró a Fannin para la gran ganancia.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP