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Deshaun Watson impulsa una remontada tardía y los Browns vencen 21-18 a los Panthers

CLEVELAND (AP) — Deshaun Watson lanzó dos pases de touchdown a Harold Fannin Jr., incluido un envío preciso de 14 yardas cuando quedaban 1:48, y los Browns de Cleveland remontaron para vencer el domingo 21-18 a los Panthers de Carolina.

El mariscal de campo de los Cleveland Browns, Deshaun Watson (4), lanza el balón contra los Carolina Panthers durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Cleveland, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)
El mariscal de campo de los Cleveland Browns, Deshaun Watson (4), lanza el balón contra los Carolina Panthers durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Cleveland, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

Los Panthers se pusieron arriba 18-13 cuando quedaban 4:25, cuando John Metchie III atrapó un pase de touchdown de 8 yardas de Bryce Young. Pero los Browns (2-1) avanzaron 65 yardas en ocho jugadas para lograr su segunda victoria consecutiva remontando.

Watson completó 10 de 21 para 67 yardas durante los primeros tres cuartos, pero acertó 6 de 9 para 77 yardas en los últimos 15 minutos.

Parecía que los Browns se quedarían opciones de remontaron cuando Akayleb Evans interceptó un pase de Watson destinado a KC Concepcion en la zona de anotación cuando quedaban 2:29. Pero al linebacker de Carolina Bobby Okereke le marcaron castigo por golpear al pasador, lo que invalidó la jugada. Tres jugadas después, Watson le dio la ventaja a los Browns. Luego Watson se conectó con Denzel Boston para una conversión de 2 puntos y ampliar la diferencia a un gol de campo.

Carolina (1-2) armó una ofensiva final, pero Ronnie Hickman interceptó un pase de Young en la yarda 46 de los Browns cuando quedaban 9 segundos.

Watson terminó con 16 completos de 30 intentos para 144 yardas y dos touchdowns. También corrió 11 veces para 45 yardas. Fannin tuvo siete recepciones para 51 yardas. Andre Szmyt pateó dos goles de campo.

Young, quien llegó al partido empatado con el liderato de la NFL en pases de touchdown y segundo en yardas por pase, completó 26 de 48 para 290 yardas, con un touchdown y dos intercepciones.

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