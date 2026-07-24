americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Descubren 8 muertos en una casa incendiada en Michigan, algunos de ellos con heridas de bala

Ocho personas, incluidos seis menores de edad, fueron encontrados sin vida en una vivienda de Michigan luego de un incendio. Algunas de las víctimas presentaban impactos de bala, indicaron las autoridades el viernes.

Agentes de la policía investigan un incendio, el viernes 24 de julio de 2026, en el municipio de Grand Haven, Michigan. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette vía AP)
Agentes de la policía investigan un incendio, el viernes 24 de julio de 2026, en el municipio de Grand Haven, Michigan. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette vía AP) AP

Policías y bomberos se presentaron poco antes del mediodía a un incendio en una casa en Grand Haven Township, en la orilla oriental del lago Michigan. Al ingresar al lugar, encontraron los cuerpos, indicó el capitán Jacob Sparks, del Departamento de Policía del condado de Ottawa.

Sparks señaló que las autoridades aún no han identificado a todas las víctimas y que no cuentan con una causa oficial de muerte. Agregó que las edades de los niños oscilaban entre los 5 y los 15 años.

No precisó cuántas de las personas presentaban heridas de bala.

“Es una escena complicada, una escena compleja”, subrayó Sparks.

Explicó que los investigadores no buscaban a más sospechosos y que, hasta ahora, una de las hipótesis es un homicidio-suicidio. Añadió que aparentemente todos los residentes de la casa habían fallecido.

Sparks afirmó que el incendio era “sospechoso” y que había motivos para creer que fue provocado. Indicó que investigadores de incendios provocados de la Policía Estatal de Michigan forman parte de la pesquisa.

Grand Haven Township tiene alrededor de 18.000 habitantes y se ubica a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Grand Rapids.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

ARCHIVO - Andrew Tate, derecha, y su hermano Tristan llegan a un evento el 11 de abril de 2026 en Miami. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Pool, archivo)

Los hermanos Tate luchan contra la extradición al Reino Unido por cargos de violación y trata sexual

Una gasolinera de la red “Freedom Fuel” en Dresher, Pensilvania, el 10 de julio del 2026. (AP foto/Matt Rourke)

Gobierno de Trump promueve red de gasolineras, prometiendo precios más bajos

Destacados del día

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter