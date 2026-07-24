Descubren 8 muertos en una casa incendiada en Michigan, algunos de ellos con heridas de bala

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Agentes de la policía investigan un incendio, el viernes 24 de julio de 2026, en el municipio de Grand Haven, Michigan. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette vía AP) AP

Policías y bomberos se presentaron poco antes del mediodía a un incendio en una casa en Grand Haven Township, en la orilla oriental del lago Michigan. Al ingresar al lugar, encontraron los cuerpos, indicó el capitán Jacob Sparks, del Departamento de Policía del condado de Ottawa.

Sparks señaló que las autoridades aún no han identificado a todas las víctimas y que no cuentan con una causa oficial de muerte. Agregó que las edades de los niños oscilaban entre los 5 y los 15 años.

No precisó cuántas de las personas presentaban heridas de bala.

“Es una escena complicada, una escena compleja”, subrayó Sparks.

Explicó que los investigadores no buscaban a más sospechosos y que, hasta ahora, una de las hipótesis es un homicidio-suicidio. Añadió que aparentemente todos los residentes de la casa habían fallecido.

Sparks afirmó que el incendio era “sospechoso” y que había motivos para creer que fue provocado. Indicó que investigadores de incendios provocados de la Policía Estatal de Michigan forman parte de la pesquisa.

Grand Haven Township tiene alrededor de 18.000 habitantes y se ubica a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Grand Rapids. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP