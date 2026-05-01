Desconocidos asesinan a tiros a un magistrado en Bolivia

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Dos atacantes llegaron en una motocicleta y acribillaron de seis disparos a Víctor Hugo Claure cuando llegaba a su domicilio en un barrio céntrico de esa ciudad, según un informe preliminar de la fiscal Yolanda Aguilar. La policía realizaba operativos el viernes en busca de los criminales.

El Consejo de la Magistratura difundió una nota de condolencia en la que destacó que la “vocación, compromiso y servicio como magistrado y decano del Tribunal Agroambiental permanecerán como legado institucional humano”.

La inseguridad se ha disparado en Santa Cruz, la ciudad más poblada y considerada el motor económico de Bolivia, donde operan bandas del narcotráfico ligadas a cárteles brasileños, según el gobierno.

FUENTE: AP