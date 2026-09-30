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Desarticulan banda que robaba vehículos integrada por 10 policías y dos exagentes en Ecuador

QUITO (AP) — Al menos 10 policías en servicio activo y dos en retiro fueron detenidos el miércoles en el suroeste de Ecuador durante un operativo contra una red delictiva dedicada al robo de vehículos y repuestos automotrices, informaron las autoridades.

“Quien traiciona el deber de servir y proteger a los ecuatorianos no merece el honor de vestir (el uniforme policial)”, aseguró el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de X y añadió que los 12 detenidos actuaron “en contra de los principios" de esa institución.

El Ministerio Público informó que el grupo delictivo se dedicaba a “manipular evidencias que se encontraban bajo custodia policial” así como a la sustracción y comercialización ilegal de vehículos y autopartes que permanecían en los patios de retención policial.

Agentes de la Fiscalía y la policía lideraron 16 allanamientos en la ciudad costera Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de Quito, donde se incautaron documentos, teléfonos celulares y otras evidencias, destacó la Fiscalía en X.

Imágenes de los allanamientos y detenciones difundidas por Reimberg dejan ver a los agentes capturados por sus propios compañeros uniformados. Las diligencias se ejecutaron incluso en una unidad de la fuerza pública y en un conjunto residencial de esa institución.

La situación legal de los detenidos se definirá ante un juez en las próximas horas, indicó la Fiscalía.

No es la primera vez que agentes policiales y exservidores son capturados por actos de corrupción. En abril la Fiscalía procesó a 16 personas, incluidos militares y policías, por integrar una red de delincuencia organizada dedicada a la sustracción ilegal de hidrocarburos. La justicia los sentenció a un año y seis meses de prisión y al pago de multas.

FUENTE: AP

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