Desaparece sacerdote católico en el noroeste de México

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La Conferencia del Episcopado Mexicano dijo la noche del domingo en un comunicado que el sacerdote Clemente Morales Topete desapareció desde la tarde del sábado en la ciudad noroccidental Culiacán, capital del estado de Sinaloa, tras asistir a una consulta médica.

Morales Topete, de 67 años, es párroco de la iglesia de Cristo Resucitado, ubicada en el oriente de Culiacán.

Según medios locales, el sacerdote salió la tarde del sábado en una camioneta a una cita médica y no retornó a la iglesia donde lo esperaban para oficiar una misa.

Culiacán, de más de un millón de habitantes, se ha convertido desde septiembre de 2024 en el epicentro de la cruenta disputa que mantienen la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos del exlíder condenado del cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la que integran los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada.

La lucha se inició luego de la detención de Zambada en Texas en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió que le tendió una trampa para trasladarlo en avión a Estados Unidos. Ambos permanecen detenidos mientras enfrentan un proceso judicial.

Los religiosos mexicanos no han escapado a la violencia que azota vastas regiones de México. Hace siete meses fue localizado sin vida en el estado sureño de Chiapas el sacerdote Juan Manuel Zavala, párroco del municipio de Ocotepec.

En noviembre de 2025 fue asesinado el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, en el Estado de México, y un mes antes murió baleado el párroco Bertoldo Pantaleón Estrada en una región montañosa del estado de Guerrero. Según el Centro Católico Multimedial, que lleva registro de las agresiones a religiosos, 10 sacerdotes fueron asesinados en México de 2019 a 2024, un periodo en el que también contabilizaron 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia católica así como otro tipo de agresiones. FUENTE: AP