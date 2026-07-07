Desalojan zona alrededor de un rascacielos en remodelación en Manhattan por caída de escombro

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Un camión de bomberos aparcado en la intersección de la 3ª Avenida con la calle 42 Este después de que los edificios de la zona fueran evacuados, el martes 7 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis) AP

Entre las construcciones evacuadas hay una escuela con unos 400 niños, manifestó el alcalde Zohran Mamdani. No se reportaron heridos y se pudo localizar a todos los trabajadores que estaban dentro del edificio, indicó.

El Departamento de Bomberos de Nueva York señaló que recibió reportes de ladrillos que caían alrededor de las 8 a.m. desde la torre de 38 pisos. Los funcionarios que llegaron al lugar encontraron que dos columnas se habían pandeado en los pisos 21 y 22 y que los pisos se estaban hundiendo entre los niveles 21 y 26.

El rascacielos, la antigua sede mundial del gigante farmacéutico Pfizer, está ubicado en un concurrido corredor del centro de Manhattan, a casi una cuadra del emblemático edificio Chrysler y entre la Terminal Grand Central y la sede de las Naciones Unidas.

El departamento de edificios de la ciudad informó que sus inspectores e ingenieros también estaban en el lugar, en 235 East 42nd Street.

“El grueso de las calles 42 y 43 entre las avenidas 1 y 3 ha sido cerrado a peatones y a vehículos”, añadió el alcalde, “y todo esto refleja el hecho de que nuestra máxima prioridad en este momento es la seguridad de quienes viven en esta zona y la seguridad de quienes trabajan en esta zona”.

Al ser consultado sobre si el edificio realmente corría riesgo de colapsar, Mamdani dijo que los equipos de primera respuesta han encontrado “problemas estructurales en el edificio” y que, “más allá de eso, quienes estén en el área inmediata deben seguir las instrucciones de quienes están en el terreno”.

El proyecto ha sido presentado como la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad, según Gensler, la firma de arquitectura que encabeza el proyecto, cuyo objetivo es transformar un par de edificios de oficinas de la década de 1970 en un enorme nuevo complejo de apartamentos con más de 1.600 unidades. ___________ Izaguirre informó desde Lindenhurst, Nueva York. ___________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP