Desafíos de Irán en el Mundial eclipsan empate con Bélgica

Un aficionado iraní es retirado de la cancha por empleados de seguridad al final del partido entre la selección de su país y Bélgica en Inglewood, California, el domingo 21 de junio de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

Al concluir el partido, al menos un asistente que llevaba una camiseta con la bandera prerrevolucionaria fue detenido por un intento de correr hacia el terreno de juego. Y después, aunque las manifestaciones fueron más discretas que las del lunes, un reportero de The Associated Press observó a un aficionado que se enfrascó en un altercado con manifestantes y que fue subido a una ambulancia.

Pero antes incluso de que comenzara el partido, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Markwayne Mullin afirmó el domingo que los iraníes habían “intentado meter a alguien ayer” que tenía vínculos directos con la Guardia Revolucionaria de Irán. En un comunicado, la federación de fútbol rechazó enérgicamente esas afirmaciones.

“El alegato de que un representante oficial de la Federación Iraní de Fútbol intentó abordar ayer un vuelo para ingresar a Estados Unidos y se le impidió hacerlo es una mentira rotunda e indefendible”, señaló el comunicado.

Mullin declaró a Fox News que la mayoría de los equipos viajan con alrededor de 120 personas, pero que Estados Unidos había aceptado a 53 en el caso de Irán. Indicó que el resto de las personas para las que Irán había intentado obtener visas tenían “vínculos directos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y no forman parte de su grupo habitual de viaje”.

La federación calificó las afirmaciones de Mullin de “completamente carentes de sustento en evidencia o documentación alguna, y además representan un claro intento de encubrir un comportamiento discriminatorio y restricciones irrazonables”.

Ese comunicado reflejó las quejas de Irán a lo largo del torneo, acerca de que la política ha interferido en el fútbol, incluso cuando el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que había una oportunidad de “pasar página” con el inicio de conversaciones en Suiza sobre el acuerdo provisional para poner fin a la guerra.

Los jugadores y el entrenador de Irán se han quejado de tener que trasladarse de ida y vuelta a México en lugar de Tucson, Arizona, así como de la prohibición de ingreso para algunos directivos y miembros del personal. La federación ha advertido que presentaría una queja ante la FIFA.

El jugador de la selección iraní Alireza Jahanbakhsh comentó después del partido que no quiere seguir enfocándose en la situación complicada, y que ahora los jugadores están concentrados en recuperarse y prepararse a fin de viajar a Seattle para el próximo encuentro, contra Egipto.

Confió en que el equipo pueda ir allí lo antes posible para adaptarse.

“No pedimos mucho. Sólo pedimos el mismo procedimiento que para los otros 47 equipos”, expresó. “Ojalá podamos llevar a todos los que están involucrados y que nos ayuden”.

En el estadio cerca de Los Ángeles, los aficionados ataviados con bufandas, calcomanías y camisetas verdes y rojas tuvieron opiniones divididas sobre el traslado del equipo para entrenar al otro lado de la frontera, en México. Algunos dijeron que a la selección se le imponía una carga injusta, mientras que otros, que siguieron al equipo hasta Tijuana, estaban encantados de tener un acceso más cercano a los jugadores.

Shamira Ghaemmaghami, de 66 años y residente del cercano condado de Orange, contó que apoyaba a los jugadores de su Irán natal y también de Bélgica. Dijo que respeta el derecho de los manifestantes a expresar sus opiniones, pero considera que el deporte debería unir a la gente, no separarla.

“No hay que pelear por estas cosas. El deporte y la política no deberían mezclarse”, manifestó. “Trabajaron muy duro para llegar a donde están, ambos conjuntos, en realidad”.

Afuera del estadio, unos cientos de personas se manifestaron contra el gobierno de Irán. Salvo algunos enfrentamientos verbales y el altercado después del partido, las protestas fueron más pequeñas que en el primer partido de Irán y contaron con mayor seguridad desde el inicio.

Dentro, algunos aficionados llevaban banderas rojas y verdes con un león dorado y un sol, anteriores a la Revolución Islámica de 1979, una enseña que parecía al menos tan visible como la oficial de Irán. También se les unió una multitud considerable de aficionados de Bélgica con prendas rojas y amarillas, así como personas que vestían camisetas de países como Argentina, Estados Unidos y México.

Gerald Martinez, de 66 años y residente de Tucson, llevaba una bufanda verde de Irán. Aunque no es iraní, él y su hijo decidieron apoyar al equipo cuando inicialmente anunciaron que entrenarían en su ciudad.

“Desearía que estuvieran todos aquí. Desearía que fueran bienvenidos”, dijo Martinez.

Añadió que sentía que el equipo estaba en desventaja.

Stefan Arts, de 42 años, viajó desde Amberes, Bélgica, y dijo que ha conocido a muchas personas que eran iraníes pero que en cambio apoyaban al equipo de su país. Así es como se siente Arman Sharif, de 40 años y residente de Los Ángeles.

Estaba afuera del estadio para protestar y dijo que considera que los jugadores están alineados con el gobierno de Teherán.

“Sea quien sea, somos aficionados de los rivales”, afirmó Sharif.

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Los reporteros de The Associated Press Ty ONeil, Gregory Bull y Andrew Dalton en Inglewood, California; Gabriela Aoun Angueira en San Diego, y Thomas Strong en Washington contribuyeron a este despacho.

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FUENTE: AP