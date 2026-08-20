Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja al menos 13 muertos

El director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Eduardo Ocaña, aseguró en un video difundido a la prensa que se trató de un derrumbe de una mina ubicada en una zona rural del municipio de Policarpa.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
BOGOTÁ (AP) — Al menos 13 personas fallecieron y varias resultaron heridas tras un accidente en una mina de oro a cielo abierto en Nariño, en el suroeste de Colombia, informaron el jueves las autoridades.
El director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Eduardo Ocaña, aseguró en un video difundido a la prensa que se trató de un derrumbe de una mina ubicada en una zona rural del municipio de Policarpa.
“Se presentó un colapso de un talud que desafortunadamente afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 fallecieron y siete están heridas”, señaló Ocaña.
El accidente minero fue reportado la noche del miércoles por la gobernación de Nariño, que informó entonces que acudían a las labores de rescate.
Ocaña indicó que las labores de búsqueda y rescate de las personas sin vida y los heridos culminaron en la madrugada del jueves con ayuda de la comunidad y los organismos de socorro.
La gobernación no detalló si la mina de oro tenía permisos o si operaba de forma ilegal.
En Nariño las autoridades suelen realizar operativos contra minas ilegales que, aseguran, nutren las economías ilícitas de grupos armados ilegales y afectan el medioambiente con mercurio.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter