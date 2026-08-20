Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja al menos 13 muertos

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El director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Eduardo Ocaña, aseguró en un video difundido a la prensa que se trató de un derrumbe de una mina ubicada en una zona rural del municipio de Policarpa.

“Se presentó un colapso de un talud que desafortunadamente afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 fallecieron y siete están heridas”, señaló Ocaña.

El accidente minero fue reportado la noche del miércoles por la gobernación de Nariño, que informó entonces que acudían a las labores de rescate.

Ocaña indicó que las labores de búsqueda y rescate de las personas sin vida y los heridos culminaron en la madrugada del jueves con ayuda de la comunidad y los organismos de socorro.

La gobernación no detalló si la mina de oro tenía permisos o si operaba de forma ilegal.

En Nariño las autoridades suelen realizar operativos contra minas ilegales que, aseguran, nutren las economías ilícitas de grupos armados ilegales y afectan el medioambiente con mercurio.

FUENTE: AP