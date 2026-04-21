Derrota electoral del hincha Viktor Orbán podría replantear ambiciones deportivas de Hungría

ARCHIVO - El primer ministro húngaro Viktor Orbán (centro) druante un partido de las eliminatorias del Mundial entre Irlanda y Hungría, el 6 de septiembre de 2025, en Dublín. (AP Foto/Peter Morrison) AP

La contundente derrota electoral en Hungría del líder populista de derecha y aliado de Trump implica que el primer ministro entrante, Péter Magyar, será quien esté al mando cuando la final de la Liga de Campeones llegue a Budapest el próximo mes.

Eso supone un giro político en Europa y plantea interrogantes sobre las ambiciones de Orbán de que Hungría sea sede de los mayores eventos del deporte mundial, como finales de fútbol de primer nivel, campeonatos de atletismo y una posible candidatura olímpica.

Bajo Orbán, exfutbolista y habitual de los palcos VIP en finales de la Copa del Mundo y de la Liga de Campeones, Hungría presume de nuevos estadios costosos, incluido el Puskás Aréna de Budapest, que albergará el partido más importante del fútbol de clubes europeo el 30 de mayo.

Se suponía que eso sería la guinda del pastel para Orbán y su régimen. Ha trabajado muy duro para llevar esa final a Budapest y a Hungría”, dijo Győző Molnár, profesor de sociología del deporte y el ejercicio en la Universidad de Worcester, afirmó. "Trabajó muy duro para llevar esa final a Budapest y a Hungría”.

Si Magyar asiste a la final de la Liga de Campeones, eso “señalará un cambio de régimen firme”, sostuvo Molnár.

Ahora probablemente habrá cambios, y las organizaciones deportivas tendrán que forjar vínculos con un nuevo gobierno.

Magyar ha negado las afirmaciones de sus rivales de que recortará la financiación del deporte. Aun así, la plataforma electoral de su partido Tisza indicó un cambio de énfasis. Criticó el uso de dinero público para construir estadios “sobrevalorados” y llevar adelante proyectos de prestigio mientras “las actividades deportivas escolares y locales se han marchitado”.

La UEFA, ente rector del fútbol europeo, no comentó cuando se le preguntó si invitaría tanto a Orbán como a Magyar al partido. Indicó a AP que la planificación del encuentro “continúa según lo previsto”.

Final de la Liga de Campeones, el punto culminante

Orbán jugó al fútbol en su día en las ligas inferiores de Hungría. Felcsut, el equipo de su pueblo natal, ha prosperado en paralelo a sus ambiciones políticas en las últimas décadas y ahora es un habitual en competiciones europeas, con un estadio de última generación a la altura.

Además de su amado fútbol, Hungría tiene programados para septiembre los Ultimate Championships de atletismo, con el mayor fondo de premios en la historia de ese deporte, y el campeonato mundial de natación el próximo año por tercera vez en una década. Es el anfitrión neutral preferido del fútbol en tiempos de crisis política y un hogar lejos de casa para el equipo israelí. La capital Budapest tiene en marcha una candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036.

Orbán se enfrentó con frecuencia a la Unión Europea por sus críticas a su estilo autoritario y por su oposición a gran parte del apoyo de la UE a la vecina Ucrania. Molnár dice que Orbán presentó la disposición de los organismos deportivos a celebrar eventos en Hungría como una forma de respaldo.

“Para él, estos no son solo eventos deportivos. Eran la respuesta de Orbán, por ejemplo, a las críticas de la UE”, explicó Molnár.

Subrayó que le permitían replicar que “la UEFA todavía confía en nosotros para el partido más importante”.

Sin embargo, no todos sus proyectos salieron bien. Pese a las exenciones fiscales que llevaron a aliados de Orbán a inyectar dinero en los clubes de fútbol húngaros, estos siguen sin ser tan competitivos a nivel internacional. La selección nacional se clasificó por última vez a un Mundial en 1986, muy lejos de los “Magníficos Magiares” que fueron subcampeones en 1938 y 1954.

Incertidumbre a la vista

No hay señales de que Hungría vaya a cancelar eventos ya programados para los próximos meses y años, pero las prioridades podrían cambiar.

Magyar ha dicho que su gobierno pondría fin a lo que calificó como la politización del deporte bajo Orbán. “La política se ha arraigado en las asociaciones deportivas y en los clubes de fútbol hasta un grado que ni siquiera vimos durante el socialismo”, declaró en septiembre.

El costo de vida también podría absorber más tiempo del nuevo gobierno. En un clima económico global difícil, incluso el vasto portafolio deportivo mundial de Arabia Saudí está siendo objeto de escrutinio.

El alcalde de Budapest es un liberal que se opuso a Orbán, pero tampoco es un aliado natural de Magyar. Después de que se retirara una candidatura para los Juegos Olímpicos de 2024 respaldada por Orbán (París obtuvo la sede), el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, se dispone a explorar otra candidatura el próximo año. El Comité Olímpico Internacional dijo a AP que no comentaría sobre “acontecimientos políticos” ni sobre la candidatura.

World Athletics está trabajando con el gobierno municipal de cara a sus Ultimate Championships en septiembre. “Seguimos trabajando estrechamente con nuestros homólogos húngaros para la entrega exitosa” del evento, indicó World Athletics a AP.

Budapest también es una base de poder en el movimiento olímpico. Los organismos rectores de la natación, el piragüismo y el judo han iniciado o completado traslados a Hungría desde Suiza. El mayor es World Aquatics, que tiene previsto mudarse en 2028.

Su paquete incluía inmunidad legal para algunos actos, “beneficios fiscales” y un emplazamiento para la sede “sin costo durante 15 años”, dijo en su momento el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.

“World Aquatics siempre ha mantenido una relación sólida y positiva con Hungría”, señaló a AP. “No tenemos dudas de que esta relación seguirá prosperando bajo el nuevo liderazgo de Péter Magyar, a quien felicitamos por su reciente victoria como primer ministro de Hungría”.

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Justin Spike en Budapest, Hungría, y Graham Dunbar en Ginebra contribuyeron a este reportaje.

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FUENTE: AP