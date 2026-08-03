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Derek Hill impulsa a los Filis con grand slam de ventaja en la 7ma en triunfo 6-3 ante Nacionales

FILADELFIA (AP) — Derek Hill conectó un grand slam que representó la ventaja en la séptima entrada y Bryce Harper añadió un jonrón de dos carreras para impulsar a los Filis de Filadelfia a su tercera victoria consecutiva, 6-3 sobre los Nacionales de Washington la noche del lunes.

Derek Hill, de los Filis de Filadelfia, reacciona después de batear un grand slam frente a Tom Cosgrove, lanzador de los Nacionales de Washington, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 3 de agosto de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Derek Hill, de los Filis de Filadelfia, reacciona después de batear un grand slam frente a Tom Cosgrove, lanzador de los Nacionales de Washington, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 3 de agosto de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

El grand slam de Hill ante el relevista Tom Cosgrove (0-1) desató la euforia del público y le dio a los Filis su segundo gran impulso del día. Hill —quien además realizó una atrapada en carrera y cayéndose en el jardín entre derecho y central en la octava— conectó su noveno jonrón de la temporada horas después de que los Filis concretaran un canje por el tricampeón de bateo, el venezolano Luis Arráez, procedente de los Gigantes de San Francisco.

Hill también rescató al veterano abridor Aaron Nola, quien no gana desde el 26 de mayo y viene de un julio con marca de 0-4 y efectividad de 4,34.

Nola permitió el primer cuadrangular en la carrera del boricua Abimelec Ortiz en la primera entrada y el 14to cuadrangular de la temporada de Daylen Lile en la segunda, un batazo de dos carreras que puso la pizarra 3-0 a favor de los Nacionales.

Nola ponchó a seis en seis entradas y, de hecho, bajó su efectividad de 5,61 a 5,55 esta temporada.

Kyle Backhus (2-1) lanzó una séptima entrada sin carreras para llevarse la victoria y el dominicano Jhoan Durán trabajó una novena sin carreras para su 25to salvamento.

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