"Depp "Ebenezer", con Johnny Depp, se estrena al tope de la taquilla

Pero seis años después de que le pidieran abandonar la franquicia “Fantastic Beasts”, y tres años después de que Depp afirmara que ya no tenía “ninguna necesidad más de Hollywood”, “Ebenezer”, un estreno de Paramount Pictures, debutó en el primer puesto con unos 19 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Paramount la estrenó en 3.535 salas.

Aunque está muy lejos de la franquicia “Pirates of the Caribbean”, que en dos ocasiones superó los 100 millones de dólares en su estreno, o incluso de los 62 millones del debut de “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” en 2018, es un comienzo sólido para la película, cuyo costo de producción se estima en 38 millones de dólares. En el mercado internacional, recaudó 23 millones de dólares en 63 territorios, para un debut mundial de 42 millones.

Fuera de sus películas de franquicia, Depp solía tener estrenos más cerca de los 20 millones de dólares (como ocurrió con “Black Mass” y “Public Enemies”).

El público de “Ebenezer” fue aproximadamente 52% femenino y 81% mayor de 25 años, según encuestas de salida de PostTrak. Cerca de 65% de los compradores de entradas dijo que “definitivamente” recomendaría la película a sus amigos. Menos de la mitad, o 47%, del segmento de 12 años o menos señaló que les diría a sus amigos que “deben verla de inmediato”.

El relato, inspirado en Charles Dickens, tiene clasificación PG-13 y está dirigido por Ti West, más conocido por la franquicia de terror X. Los críticos no fueron tan entusiastas como el público con la película. Actualmente tiene 52% en Rotten Tomatoes. Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin y Daisy Ridley también actúan.

La pregunta sigue siendo si esto marca un gran regreso para Depp. En las encuestas de salida, 51% de los asistentes citó a Depp como su motivo para ver la película. La próxima cinta de Depp, un thriller de venganza titulado “Day Drinker”, está prevista para estrenarse en marzo por Lionsgate.

“Ghost Soldier”, de Sony, y “How to Rob a Bank”, de Amazon MGM Studios, también se estrenaron este fin de semana pero con menos fanfarria. “Ghost Soldier”, una película de acción protagonizada por Jim Caviezel, debutó en el sexto lugar con 5,2 millones de dólares en 2.558 salas. “How to Rob a Bank” quedó en el séptimo puesto con apenas menos de 5,2 millones de dólares en 2.810 salas. En el mercado internacional, recaudó 5,1 millones. La película del director de “The Fall Guy”, David Leitch, tuvo un presupuesto neto de producción reportado de 40 millones. Protagonizada por Nicholas Hoult, Zoë Kravitz y Pete Davidson, “How to Rob a Bank” no recibió buenas reseñas.

“The Cat in the Hat” se ubicó en el segundo lugar en su segundo fin de semana en cines con 11,4 millones de dólares, seguida por “Godzilla Minus Zero” en el tercer puesto con 8,3 millones (una caída enorme de 73% respecto a su estreno). El cuarto lugar fue para “Ramayana: Rise of a Legend”, también en su segundo fin de semana, con 5,5 millones. Y el documental sobre Elizabeth Holmes “You Can See Everything” completó los cinco primeros con apenas menos de 5,5 millones, elevando su total en el mercado nacional a 89 millones.

“Wild Horse Nine” también sumó 1.075 salas en su segundo fin de semana, en el que obtuvo 4,6 millones de dólares. “Club Kid”, de Jordan Firstman, tuvo una de las mejores expansiones limitadas del año con 756.060 dólares en 27 pantallas. Y el aclamado thriller criminal de James Gray “Paper Tiger” se estrenó en seis salas de Nueva York y Los Ángeles con 215.009 dólares, antes de expandirse a nivel nacional la próxima semana.

En general, fue un fin de semana más lento que el anterior, con alrededor de 86 millones de dólares en ventas totales de entradas en los cines de Norteamérica. Sin embargo, el negocio debería repuntar el próximo fin de semana con el estreno de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”.

Estimado de las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Rentrak. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Ebenezer” - $19 millones.

2. “The Cat in the Hat” - $11,4 millones.

3. “Godzilla Minus Zero” - $8,3 millones.

4. “Ramayana: Rise of a Legend” - $5,5 millones.

5. “You Can See Everything” - $5,5 millones.

6. “Ghost Soldier” - $5,2 millones.

7. “How to Rob a Bank” - $5,2 millones.

8. “Wild Horse Nine” - $4,6 millones.

9. “Wildwood” - $4,5 millones.

10. “Clayface” - $3,7 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP