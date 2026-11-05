Depósitos de gas frente a Chipre son una oportunidad para la UE, dice el presidente del país

ARCHIVO – Un hombre sentado en la playa con una plataforma de perforación en el fondo, fuera del puerto Larnaca, en la isla de Chipre, en el Mediterráneo oriental, el domingo 15 de octubre de 2017. (AP Foto/Petros Karadjias, Archivo) AP

Se prevé que el primero de varios campos de gas natural descubiertos frente a Chipre, denominado Cronos, comience a producir en la primera mitad de 2028, declaró el presidente Nikos Christodoulides en exclusiva para The Associated Press.

“Chipre forma parte de la ecuación energética, ya que Europa se beneficia de una mayor diversificación y la autonomía de la Unión se afianza. Este es el primer paso en un camino prometedor”, afirmó Christodoulides.

Europa busca fuentes alternativas de energía después de dar la espalda al petróleo y el gas rusos tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022, mientras los consumidores se ven afectados por el aumento de los precios del combustible, agravado por la guerra con Irán.

El mes pasado, la empresa energética italiana Eni firmó contratos de desarrollo con ocho contratistas principales para desarrollar Cronos, que, según cálculos, contiene alrededor de 85.000 millones de metros cúbicos (3 billones de pies cúbicos) del hidrocarburo.

Los contratos abarcan sistemas de producción submarina y tuberías, una unidad de control flotante y servicios de plataforma de perforación.

“La conclusión de estos acuerdos, que activan el compromiso de miles de millones de euros en inversión, establece una ruta claramente definida hacia la producción”, señaló el mandatario.

Una vez que el gas se extraiga del campo, situado a unos 185 kilómetros (115 millas) al suroeste de Chipre, será transportado por tubería a la instalación de Damietta, en Egipto, donde se licuará y se exportará a los mercados internacionales, principalmente a Europa.

El presidente chipriota dijo que se espera que la capacidad de producción alcance hasta 14,16 millones de metros cúbicos estándar (500 millones de pies cúbicos) por día en el pico de producción.

Christodoulides explicó que, para la Unión Europea, la importancia de Cronos “radica precisamente en la oportunidad de diversificar sus fuentes de suministro mediante el desarrollo de un campo en un Estado miembro y en cooperación con la región”.

Además de Cronos, se han hallado otros seis yacimientos de gas natural dentro de la zona económica exclusiva de Chipre que se consideran para su desarrollo, incluidos los campos Glaucus y Pegasus de ExxonMobil, situados al sur de Cronos.

El vicepresidente de exploración global de ExxonMobil, John Ardill, dijo en junio que el gas natural podría empezar a fluir desde esos dos yacimientos para 2033. Indicó que lo más probable es que el gas se transporte por tubería a Egipto, donde puede licuarse para su exportación.

Christodoulides dijo que Cronos es un “paso sustantivo” hacia la primera producción de gas natural del país, lo que coincide con la necesidad más amplia de Europa de “la diversificación de las fuentes de suministro de gas natural y el fortalecimiento de la seguridad energética”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP