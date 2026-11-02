Deportivo pone fin a racha de seis partidos sin ganar con victoria 2-1 sobre Osasuna

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El partido arrancó con los primeros 5 minutos de dominio del Depor, con una incursión de Yeremay Hernández que atajó bien el portero osasunista Sergio Herrera. No tardó en llegar una nueva llegada del atacante canario, cuando de nuevo el meta navarro evitó con una parada clave, con reflejos de gato, una nueva ocasión del extremo Yeremay, que intentó recortarle pero no pudo hacer nada ante su estirada.

Osasuna trató de responder, encontrando a su extremo Raúl Moro, cuyo tiro desde la frontal, al límite de la media luna y centrado lo detuvo bien Leo Román. Pese al intento visitante, el Depor continuó volcándose al ataque con un David Mella que recibió en el área y probó un disparo seco y duro que dio en Flavien Boyomo y obligó a Herrera a intervenir de nuevo.

Sin embargo, cuando mejor acomodado estaba el bando gallego, aconteció el gol de Osasuna, el octavo gol en esta Liga para el veterano delantero croata Ante Budimir. Un grave error del portero Leo Román al intentar sacar el balón, ante la presión alta de Osasuna, propició la recuperación ‘rojilla’ y Budimir aprovechó el regalo para batir al meta del Depor.

Tras la reanudación, el cuadro gallego dio un paso al frente acaparando la posesión del balón y buscando con ahínco la meta contraria. Y ese empuje propició que Mario Soriano lograra la igualada en una falta indirecta muy bien ejecutada por el equipo coruñista, porque Luismi Cruz fue quien asistió a su compañero con un ligero toque hacia el centro y adelante y Soriano, llegando en carrera, embocó un tiro raso imparable para empatar.

A tres minutos del 90′ llegó el éxtasis a Riazor con el gol de Bil Nsongo, que remató con la derecha desde muy cerca, por bajo y a bocajarro junto al palo izquierdo, el rechace de Sergio Herrera al cabezazo previo de Aubameyang tras una gran jornada por la banda derecha de Adama Traoré, que también había entrado de refresco.

Deportivo no ganaba en la liga desde el 6 de septiembre. Pese a la mala racha, se colocó en el octavo puesto.

Osasuna solo tiene una victoria en sus últimos cinco partidos. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP