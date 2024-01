Zion Williamson y Brandon Ingram anotan 26 puntos cada uno; Pelicans superan a Lakers, 129-109

El alero de los Pelicans de Nueva Orleans Zion Williamson (1) va hacia el aro sobre el alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James (23) y Jarred Vanderbilt (2) en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el domingo 31 de diciembre de 2023. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.