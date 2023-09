Zac Gallen brilla en la victoria de Diamondbacks por 1-0 sobre Cachorros

Alek Thomas, segundo a la izquierda, y Corbin Carroll (7) bañan al lanzador Zac Gallen (23), de los Diamondbacks de Arizona, mientras que la reportera de campo Sara Merrifield, izquierda, reacciona después de la victoria de Arizona sobre los Cachorros de Chicago, en el juego de béisbol el viernes 8 de septiembre de 2023, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved