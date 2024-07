Yelich y Perkins impulsan a los Cerveceros a evitar barrida con una victoria de 9-2 sobre Dodgers

Christian Yelich (izquierda), de los Cerveceros de Milwaukee se dirige a la primera base al conectar un jonrón de dos carreras frente al lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Wrobleski, durante la cuarta entrada del juego de béisbol del domingo 7 de julio de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.