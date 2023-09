Yanquis se quedan sin playoffs por primera vez desde 2016 al caer 7-1 con Diamondbacks

Aaron Judge, bateador designado de los Yanquis de Nueva York, camina de regreso a la caseta del equipo después de haber sido ponchado al final de la quinta entrada, durante la quinta entrada del juego de béisbol en contra de los Diamondbacks de Arizona, el domingo 24 de septiembre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/John Munson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.