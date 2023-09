Yanquis completan barrida ante Astros al ganar 6-1 con otro jonrón de Domínguez

El dominicano de los Yanquis de Nueva York Jasson Domínguez, es observado por su compañero DJ LeMahieu mientras celebra al cruzar el plato luego de su cuadrangular durante el juego ante los Astros de Houston, en Houston. Domingo 3 de septiembre de 2023. (AP Foto/Michael Wyke) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.