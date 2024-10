Yamal sin lesión importante tras abandonar la convocatoria española por problema muscular

El español Lamine Yamal, a la izquierda, y el danés Victor Kristiansen luchan por el balón durante el partido de fútbol del grupo 4 de la Liga de Naciones de la UEFA entre España y Dinamarca en Murcia, España, el sábado 12 de octubre de 2024. (AP Foto/José Bretón) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved