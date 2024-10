Wizards logran su primera victoria con 25 puntos de Kuzma al vencer 121-119 a Hawks

Kyle Kuzma (33), de los Wizards de Washington, se alza para disparar mientras observan Jalen Johnson (1) y Larry Nance Jr. (22), de los Hawks de Atlanta, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 28 de octubre de 2024, en Atlanta. (AP Photo/ John Bazemore) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved