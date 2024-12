Wembanyama logra 19 puntos, 7 rebotes y 6 bloqueos en victoria de Spurs 96-87 sobre Nets

Shake Milton, de los Nets de Brooklyn, a la derecha, bota el balón contra Jeremy Sochan, de los Spurs de San Antonio, a la izquierda, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el viernes 27 de diciembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.