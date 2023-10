Watson se perderá su segundo juego consecutivo con los Browns por lesión en el hombro

ARCHIVO - Foto del 24 de septiembre del 2023, el quarterback de los Browns de Cleveland Deshaun Watson lanza un pase en el encuentro ante los Titans de Tennessee. El viernes 13 de octubre del 2023, los Browns anuncian que se perderá su segundo duelo seguido por una lesión en el hombro. (AP Foto/Sue Ogrocki, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved