'Voy a incinerar la bicicleta': Venezolano Dhers fuera del podio del BMX panamericano, oro argentino

Hannah Roberts, de Estados Unidos, compite en la final del ciclismo BMX freestyle de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, sábado 5 de noviembre de 2023. (AP Foto/Martin Mejia)

Daniel Dhers, de Venezuela, compite en el ciclimo BMX freestyle de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, sábado 5 de noviembre, 2023. (AP Foto/Martin Mejia)

“Hay tristeza y hay luto”, confesó Dhers luego de la final.“Yo me veía ganando la medalla de oro. Me caí en truco que es de amateur y en un truco que inventé yo en 2005".

“Si logro clasificar me retiro ahí. Noto que estoy cansado. Esto no es tan divertido como siempre. En BMX han cambiado muchas cosas. No estoy tan de acuerdo con la política que tienen. Ya he visto las partes altas y ahora las muy bajas del deporte”, afirmó. “Ahora, unos días de luto, incinero la bicicleta. Luego me voy a China”.