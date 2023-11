Villarreal cesa por segunda vez a un entrenador esta temporada con la salida de Pacheta

ARCHIVO - El entrenador Pacheta, de Villarreal, de instrucciones a sus jugadores durante el partido del Grupo F de la Liga de Europa entre Maccabi Haifa y Villarreal, en el estadio AEK arena, en Larnaca, Chipre, el 9 de noviembre de 2023. Villarreal cesó a su segundo entrenador esta temporada después de anunciar la salida de José "Pacheta" Rojo el viernes 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Petros Karadjias, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved