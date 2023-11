Vikings designan a Jefferson para regresar de lista de reservas lesionados

ARCHIVO - Justin Jefferson, wide receiver de los Vikings de Minnesota, reacciona desde la banda durante la primera mitad del juego de la NFL en contra de los 49ers de San Francisco, el 23 de octubre de 2023, en Minneapolis. Los Vikings designaron a Jefferson para regresar de la lista de reservas lesionados el miércoles 8 de noviembre, con lo que podrá entrenar tres semanas para evaluar la progresión de su lesión del desgarro del tendón de la corva para ver si puede volver a jugar. (AP Foto/Stacy Bengs, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.