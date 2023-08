Venus Williams y Wozniacki reciben invitaciones para el US Open

Caroline Wozniacki de Dinamarca reacciona durante su juego ante la australiana Kimberly Birrell, en el Abierto Femenino de Montreal. Martes 8 de agosto de 2023. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

Williams se proclamó campeona del US Open en 2000 y 2001, dos de sus siete títulos de Grand Slam. Un año después que su hermana menor Serena se retiró tras el torneo, Venus Williams regresará Flushing Meadows, donde alcanzó la final en su debut en 1997.

La danesa Wozniacki anunció en junio su regreso a la gira, tres años después que se alejó para tener una familia. Los organizadores del US Open confirmaron de inmediato que le darían una invitación a un torneo en el que alcanzó la final en dos oportunidades. La ex número uno del mundo, madre de dos hijos con su esposo y ex NBA David Lee, obtuvo la primera victoria de su retorno en Montreal la semana pasada.