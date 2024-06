Venezuela remonta y vence 2-1 a Ecuador en la Copa América. Enner Valencia expulsado

Eduard Bello celebra tras anotar el segundo gol de Venezuela ante Ecuador en el partido contra Venezuela por el Grupo B de la Copa América, el sábado 22 de junio de 2024, en Santa Clara, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jhonder Cádiz (centro) es felicitado tras anotar el primer gol de Venezuela ante Ecuador en el partido contra Venezuela por el Grupo B de la Copa América, el sábado 22 de junio de 2024, en Santa Clara, California.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia tras ser expulsado en el partido contra Venezuela por el Grupo B de la Copa América, el sábado 22 de junio de 2024, en Santa Clara, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)