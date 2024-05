Venezolano Acuña sale con lesión en la rodilla, Sale mejora a 8-1 en triunfo de Bravos sobre Piratas

El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Martín Pérez (54), observa a Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, quien se lesionó en un intento de robo de tercera base durante la primera entrada del juego de béisbol del domingo 26 de mayo de 2024. Acuña Jr. abandonó el juego. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved